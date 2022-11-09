Dolar
18.60
Euro
18.69
Altın
1,707.19
ETH/USDT
1,205.80
BTC/USDT
17,731.00
BIST 100
4,414.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson'un Türkiye ziyareti İsveç basınında

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme, İsveç basınında geniş yer buldu.

Atila Altuntaş   | 09.11.2022
İsveç Başbakanı Kristersson'un Türkiye ziyareti İsveç basınında

Stockholm

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor" başlıklı haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Kristersson, İsveç ve Türkiye parlamentoları arası bir dostluk grubu kurmak istediğini söyledi. Kristterson ayrıca İsveç'in hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi." ifadelerini kullandı.

Dagens Nyheter gazetesinde "Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edildi.

Haberde, Erdoğan'ın bir sonraki toplantıda sonuç odaklı eylemler görmek istediğine yönelik ifadeleri de yer aldı.

Expressen gazetesi, "Kristersson, Ankara'da Erdoğan ile görüştü" başlığını kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde İsveç'ten daha fazla hareket görmek istediğini kaydetti.

Haberde, Kristersson'un görüşmeyi verimli olarak nitelendirdiği ve Türkiye, Finlandiya, İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getireceklerini söylediği belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'de, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar attığını ancak daha net sinyallere ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktardı.

Svenska Danbladet gazetesi de ay sonunda İsveç Başbakanı Kristersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'te görüşeceklerini iddia etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlenecek
Bekçiler yılbaşından bu yana 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi
Yasa dışı bahis ve kumar uygulamasında 686 kişi yakalandı
Büyük Önder Atatürk'ün son saatleri AA bültenlerinde
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi

Benzer haberler

İsveç Başbakanı Kristersson'un Türkiye ziyareti İsveç basınında

İsveç Başbakanı Kristersson'un Türkiye ziyareti İsveç basınında

İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak

İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç, Türkiye'ye vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir

İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti

İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti
İsveç: Terör örgütü PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok

İsveç: Terör örgütü PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok
İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek

İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet