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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan müsabakası öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, savunma bakanları seviyesinde ilk toplantısını Brüksel'de yaptı.

Ömer Tuğrul Çam  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

Brüksel

Toplantıya NATO üyesi 31 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra aday ülke İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü toplantıda, Ukrayna'daki son durumun ve NATO'nun Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğinin ele alınacağını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın zorluğunu vurgulayan Stoltenberg, cephe hattının mayınlı olduğunu, tüm zorluklara rağmen Ukrayna ordusunun ilerleme kaydettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna, bağımsız bir devlet olarak devam edebilmek ve ait olduğu Avrupa-Atlantik ailesine entegre olmak için NATO'nun desteğine güvenebilir. Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi.

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