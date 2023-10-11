TMV'nin Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının yeni binası törenle açıldı
Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki yeni okul binasının açılışı yapıldı.
Tiflis
Tiflis'in Saburtalo semtindeki Lisi Gölü'nün kenarında yer alan binanın açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nodar Papukaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TMV Başkanı Birol Akgün ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilli Beka Odişaria katıldı.
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan yeni kampüste, İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Akgün, TMV olarak Gürcistan'da 2017'den itibaren faaliyet gösterdiklerini söyledi.
TMV'nin, 52 ülkede bulunan 450 eğitim kurumunda toplam 52 bin öğrencisiyle uluslararası arenada kaliteli eğitim vermeye devam ettiğini belirten Akgün, Tiflis'teki okullarının yeni binaya taşınmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci de Türkiye'nin Gürcistan'la tarihi ve akrabalık bağların olduğunu ifade ederek, "Gürcistan bizim için çok önemli bir dost ülkedir." dedi.
TMV'nin faaliyetlerinin Gürcü-Türk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini kaydeden Yelkenci, eğitimli bir toplumun dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.
TMV'nin yarın Gürcistan'ın Marneuli kentinde yeni bir okulun açacağı bilgisini paylaşan Yelkenci, dünya genelinde TMV okullarının sayısının artması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin eğitim alanında çok zengin tecrübeye sahip bir ülke olduğunu belirten Yelkenci, Gürcü tarafıyla bu tecrübeleri paylaşmak için de işbirliği sürdüreceklerini ifade etti.
Büyükelçi Orbay da dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren TMV'nin, Gürcistan'da eğitim alanında önemli yatırım yaptığını belirtti.
Türkiye'nin Gürcistan'da birçok alanda yatırım yaptığını, Gürcistan'ın parlak geleceğine inandığını kaydeden Orbay, TMV'nin faaliyetlerinin de doğrudan Gürcistan'ın geleceğine yapılan yatırım olduğunu bildirdi.
"TMV uluslararası okullarının her aşaması, uluslararası standartlara uygun"
Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Papukaşvili de açılış programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek okulun yeni binasının oldukça güzel olduğunu kaydetti.
Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda güçlü ilişkiler olduğu için eğitim alanında da yakın işbirliği yapıldığını aktaran Papukaşvili, TMV'nin kaliteli eğitim verdiğini belirterek, "TMV uluslararası okullarının her aşaması, uluslararası standartlara uygun." dedi.
Milletvekili Ercan da açılışı yapılan okul binasının yeni bir eğitim yuvası olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türkiye Maarif Vakfının güçlü desteğiyle bu okulda başlayacak olan eğitim süreci, geleceğimizi mimarlarını yetiştirecek ve kültürel anlamda köprüler kuracaktır." ifadesini kullandı.
Eğitimin insanların dünya görüşünü şekillendiren ve geleceği inşa eden bir anahtar olduğunu ifade eden Ercan, yeni okul binasının aynı zamanda bilgilerin, değerlerin ve hayallerin birleştiği bir merkez olacağını dile getirdi.
Milletvekilli Odişaria, Gürcistan'daki faaliyetlerinden dolayı TMV yönetimine teşekkür etti.
Türkiye ile Gürcistan'ın arasında güçlü bağlantıların mevcut olduğunu vurgulayan Odişaria, "Burada özelikle belirtmek isterim ki, tecrübeli ve bölgesel lider olan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile dostane ilişkilere büyük önem veriyor." şeklinde konuştu.
TMV'nin çok kısa süre içinde kaliteli bir okul binasını eğitim sürecine açtığına dikkati çeken Odişaria, "Hatırladığım kadarıyla Gürcistan'ın yeni tarihinde böyle güzel bir okul binası inşa edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan da TMV'nin, Gürcistan'da giderek artan faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.
Programa, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve diğer davetliler katıldı.