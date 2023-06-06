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Dünya

NATO, Slovakya'da seçime müdahale suçlamalarını reddetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovakya'da eylülde yapılacak erken genel seçime müdahale ettikleri yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Ömer Tuğrul Çam  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
NATO, Slovakya'da seçime müdahale suçlamalarını reddetti

Brüksel

Stoltenberg, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Slovakya Başbakanı Ludovit Odor ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Slovakya'daki ana muhalefet lideri Robert Fico'nun 30 Eylül'de düzenlenecek erken seçime NATO'nun enformasyon kampanyalarıyla müdahale etmeye çalıştığına yönelik suçlamalarını cevaplayan Stoltenberg, "NATO, farklı müttefik ülkelerde farklı enformasyon kampanyaları yapar. Bu normal bir şeydir. Bunu çok uzun olmayan bir zaman önce Slovakya dahil birçok ülkede birçok kez yaptık." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun faaliyetleri ve duruşu hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla şeffaf enformasyon faaliyetleri düzenlediklerini, bunu da ulusal makamlarla koordinasyon için yürüttüklerini aktardı.

NATO'nun demokrasiyi, özgürlükleri ve açıklığı korumak için varlık gösterdiğini vurgulayan Stoltenberg, "Biz asla iç siyasi meselelere karışmayız. Biz her ülkenin kendi demokratik sürecini korumasına yardım etmek için varız." diye konuştu.

Odor'dan muhalefet liderine tepki

Slovakya'yı seçime kadar idare edecek teknokrat hükümetin başındaki Başbakan Odor da bu tür enformasyon faaliyetlerinin her ülkede yapıldığını, bunun sakıncalı ve gizli olmadığını, Avrupa Birliği'nin (AB) de benzer faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Odor, "NATO'nun seçimlerimize müdahale etmek istediğini düşündürecek hiçbir sebep göremiyorum. Sonuçta bizde demokrasi var ve herkes kendi fikrini söyleyebilir." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Fico'yu kastederek konuşan Odor, "Birilerinin hem NATO destekçisi olduğunu söyleyip hem de NATO'ya karşı her şeyi yapması oldukça tuhaf." dedi.

Robert Fico, NATO'nun halkla ilişkiler kampanyasını eleştirerek buradaki amacın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyen Slovakyalıların sayısını artırmak ve seçimlere müdahale etmek olduğunu savunmuştu.

Slovakya'da 2012-2018 döneminde başbakanlık yapan Fico, Ukrayna'ya desteğin kesilmesini istiyor ve özellikle enerji alanında Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına karşı çıkıyor.

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