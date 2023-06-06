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Dünya

Etiyopya, Tigray'da "etnik temizlik" yapıldığı iddialarını reddetti

Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde "etnik temizlik" yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Gökhan Kavak  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Etiyopya, Tigray'da "etnik temizlik" yapıldığı iddialarını reddetti

İstanbul

Etiyopya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Tigray ile ilgili raporuna yer verildi.

HRW'nin Tigray'da "etnik temizlik" yapıldığına dair iddialarının reddedildiği açıklamada, "İlgili alanda titiz ve güvenilir soruşturma yürütülmeden bu suçlamalar yayımlandı. İddialar herhangi bir kanıtla desteklenmiyor." ifadesi kullanıldı.

HRW tarafından 1 Haziran'da yayımlanan raporda, Tigray'ın batı bölgesinde Amhara eyalet güçlerinin etnik temizlik yaptığı iddia edilmişti.

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