Dolar
26.11
Euro
28.72
Altın
1,929.93
ETH/USDT
1,870.50
BTC/USDT
30,568.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
logo
Dünya

NATO: Savaş devam ederken Ukrayna üye olamaz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken NATO üyesi olamayacağını belirterek, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.

Ömer Tuğrul Çam  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
NATO: Savaş devam ederken Ukrayna üye olamaz

VİLNİUS

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya ciddi bir askeri destek paketi üzerinde anlaşıldığını, siyasi ilişkileri yükseltmek için NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulduğunu aktaran Stoltenberg, liderlerin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit ettiklerini bildirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna için siyasi ve askeri bazı kriterleri içeren Üyelik Eylem Planının kaldırıldığını, bunun üyelik sürecini iki aşamadan tek aşamaya indirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk." diye konuştu.

Ukrayna'nın uyması gereken ancak eksik kaldığı konuların neler olduğu sorulan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"İki boyut var. Birincisi savunma ve güvenlik kurumlarını ne kadar modernize edebilecekler, yolsuzlukla mücadele dahil yönetişimi nasıl güçlendirecekler. Bunlar NATO'nun her genişlemesinde değerlendirilen konular. Çünkü iyi yönetişim ve güçlü savunma ve güvenlik kurumları istiyoruz. Ayrıca NATO ile birlikte çalışabilir silahlı kuvvetler istiyoruz. Savunma ve güvenlik kurumlarının modernize edilmesi için çalışıyoruz. Çok yıllık programla da birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışıyoruz.

Bir başka boyut da Ukrayna'da devam eden savaş. Ukraynalı askerler tüm dünyayı etkileyen cesaret gösterdiler. Ancak tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapmama konusunda hemfikir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı
Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi

Benzer haberler

NATO: Savaş devam ederken Ukrayna üye olamaz

NATO: Savaş devam ederken Ukrayna üye olamaz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dün yapılan anlaşma, İsveç'i NATO'nun tam üyesi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet