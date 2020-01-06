Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
111,979.60
Altın
1,576.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“KALE” adlı yeni hizmet binasının tanıtım filmi
logo
Dünya

NATO Orta Doğu gündemiyle toplanıyor

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için toplanma kararı aldı.

Şerife Çetin   | 06.01.2020
NATO Orta Doğu gündemiyle toplanıyor

Brüksel

NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiler düzeyinde toplanacak Kuzey Atlantik Konseyi'nin gündeminin Orta Doğu olacağını ifade etti. 

Toplantı kararının Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in müttefiklerle görüşmelerinden sonra alındığını aktaran yetkili, toplantının yerel saatle 15.00'da başlayacağını bildirdi.

NATO, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?

Benzer haberler

NATO Orta Doğu gündemiyle toplanıyor

NATO Orta Doğu gündemiyle toplanıyor

NATO, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı

Venezuela'dan İran ve Irak'a 'Süleymani' taziyesi

NATO Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor

NATO Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor
İngiltere'nin, Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı

İngiltere'nin, Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu trans yağı görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu trans yağı görüştü