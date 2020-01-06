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Dünya

ABD Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı

ABD, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısı ile Mitiga Havalimanı ve çevresinin hedef gözetilmeksizin vurulmasını kınadı.

Enes Canlı   | 06.01.2020
ABD Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "(Hafter'in liderlik ettiği) Libya Ulusal Ordusuyla bağlantılı güçlerin, Trablus'ta profesyonel güvenlik gücü olmaya hazırlanan 30 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan Hadba bölgesindeki askeri okula düzenlediği saldırı ile başkent genelinde artan gerilimin kınandığı" ifade edildi. 

Amerikan Büyükelçiliği, aynı şekilde "Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşimlere karşı sivil can kayıplarıyla sonuçlanan rastgele bombardımanları da kınadığını" duyurdu.

Son dönemde "Türkiye'den geldiği" iddia edilen Suriyeli savaşçılar ve Rus paralı askerler gibi çatışmalara yönelik dış müdahalelerin ülkedeki güvenliği daha da kötüleştirdiği ileri sürülen ABD Büyükelçiliği açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'daki tüm taraflar, Libyalıların tamamına zarar verecek şekilde ülkede sivil can kaybına ve kamusal altyapının yıkımına yol açan yabancı güçlerin tehlikeli müdahalesini sonlandırmak ile yükümlüdür."

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda 30 öğrenci hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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