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Dünya

NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı.

Ömer Tuğrul Çam, Şenhan Bolelli   | 29.06.2022
NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı

Madrid

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna konulu ilk oturumun açılışında yaptığı konuşmada, bu zirvede, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin kurallara dayalı düzene meydan okuduğu daha rekabetçi bir dünyada NATO'nun güçlendirilmesi için önemli kararlar alınacağını söyledi.

İttifakın yol haritası niteliğindeki Stratejik Konsept belgesinin yeni halinin kabul edileceğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını kuvvetlendireceklerini, İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesiyle NATO'nun kapılarının açık olduğunun gösterileceğini belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderlere hitaben konuşma yapacağını ve Ukrayna için kapsamlı bir destek paketinin kabul edileceğini de aktardı.

Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, "Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz." dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’i üçlü muhtıranın imzalanması dolayısıyla tebrik eden Sanchez, "Bu iki ülkenin NATO’ya girişi önemli bir dönüm noktası olacaktır." şeklinde konuştu.

Sanchez ayrıca NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Madrid’deki zirveye davet edildiğini, bu akşam yemeğinde tüm liderlerin yer almasının NATO için bir ilk olacağını söyledi.

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