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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO "kirli bomba" iddiasını reddetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ortaya attığı Ukrayna'nın kendi topraklarında radyoaktif içerikli "kirli bomba" kullanabileceği iddiasını reddettiklerini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.10.2022
NATO "kirli bomba" iddiasını reddetti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Stoltenberg, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kirli bomba kullanmaya hazırlandığına dair Rusya'nın yönelttiği iddiayı ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile konuştuğunu belirtti.

"NATO müttefikleri bu iddiayı reddetmektedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, Rusya'nın bu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bahane olarak kullanmaması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

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