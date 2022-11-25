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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşuyor.
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Dünya

NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vereceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.11.2022
NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken iki ülkenin başvurusu sonrası imzalanan katılım protokollerinin Macaristan ve Türkiye dışında 28 üye ülkenin meclislerinde onaylandığını hatırlattı.

Kalan iki ülkenin de onaylayacağına inandığını belirten Jens Stoltenberg, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için çağrıda bulundu.

Stoltenberg, bu ay başında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü konuların arasında bunun da bulunduğunu ifade ederek İsveç ve Finlandiya'nın, haziranda Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadele yasasını değiştirerek daha sıkı hale getirdiğini, silah ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını, her iki ülkenin terörle mücadelede uzun dönemli iş birliği taahhüdü bulunduğunu bildirdi.

İki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini vurgulayan Stoltenberg, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerin İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantileri sunduğunu hatırlattı.

Jens Stoltenberg, "İki ülke askeri olsun, sivil olsun tüm NATO faaliyetlerine katılmaktadır. Bu da İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vermemesi tasavvur edilemez." diye konuştu.

Ukrayna için Sovyet dönemi mühimmat üretimi artırılıyor

Bükreş'te gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin öneminin altını çizdi ve bakanların Ukrayna'ya askeri olmayan desteği de artırma kararı alacaklarını söyledi.

Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri ekipmandan, doktrin ve eğitimden NATO standartlarına geçmesi için destek vereceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın, elindeki Sovyet dönemi silahlar için mühimmat ve bazı malzemelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin bu tür malzemeleri üretecek tesisi bulunduğunu, bu malzemelerin üretiminin artırıldığını aktardı.

Stoltenberg, Bükreş'teki toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek'in dışişleri bakanlarının da katılacağı bilgisini verdi.

Bükreş'te Çin de konuşulacak

Toplantıda ayrıca NATO müttefiklerinin Çin'in oluşturduğu sınamaları ele alacağını bildiren Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Çin bir hasım değil ancak askeri modernizasyonunu hızlandırıyor, Arktik bölgesinde, Batı Balkanlar'da, uzayda ve siber alanda varlığını artırıyor. Ayrıca NATO müttefiklerinin kritik altyapılarını kontrol etmek istiyor. Ukrayna'daki savaş Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı ortaya çıkardı. Bu nedenle sadece Çin değil, tüm otoriter rejimlere karşı bağımlılığımızı değerlendirmeliyiz."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bir soru üzerine de Ukrayna'ya verilen hava savunma sistemleri için Ukraynalı personele eğitim verildiğini ancak bu eğitimin, Ukrayna'da değil NATO topraklarında sağlandığını aktardı.

Polonya'nın Almanya'dan Patriot hava savunma sistemleri talebine ilişkin soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, spesifik sistemlerin sağlanmasının üye ülkelerin ulusal kararı olduğunu hatırlattı.

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