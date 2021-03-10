Euro
9.06
Dolar
7.63
BIST 100
1,549.15
Altın
1,711.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO: Irak'ta ABD kuvvetlerinin rolünü almayacağız

NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen, kendisine bağlı kuvvetlerin, ülkedeki orduya eğitim ve danışmanlık sunmayı sürdüreceğini, ancak ABD kuvvetlerinin rolünü kesinlikle almayacağını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 10.03.2021
NATO: Irak'ta ABD kuvvetlerinin rolünü almayacağız

Bağdat

Asia televizyon kanalına konuşan NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen, "Irak'taki güçlerimiz 300'den fazla, savaşmak dışında bir görevimiz var." dedi.

Olsen, gelecek aylarda yapılacak toplantılar sonucunda eğitim ve danışmanlık verecekleri kurumların belirleneceğini dile getirdi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'nin, ülkede NATO'ya ait asker sayısının artırılması konusunda resmi talepte bulunduğunu anımsatan Olsen, "NATO, Irak'ta ABD'nin rolünü kesinlikle almayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Olsen, Irak hükümetinin, NATO misyonunu her türlü silahlı hedeften korumaya özen gösterdiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta, "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4 bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da 396 kişi, Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor

Benzer haberler

NATO: Irak'ta ABD kuvvetlerinin rolünü almayacağız

NATO: Irak'ta ABD kuvvetlerinin rolünü almayacağız

FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayımladı

ABD yönetimi, Sincan'da 'Uygurlara yönelik soykırım olduğu' konusundaki pozisyonunu koruyor

ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı

ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı
Kongre üyelerinden Biden yönetimine 'İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin' mektubu

Kongre üyelerinden Biden yönetimine 'İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin' mektubu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi