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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama

Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız." dedi

Ömer Tuğrul Çam   | 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yapacağı görüşme öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın olası üyelikleri konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ancak "hiçbir şey için söz veremeyeceğini" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun tarihi başvurular olduğunu, iki ülkenin olası üyeliklerinin hem bu ülkelerin hem de NATO'nun güvenliğini artıracağını belirtti.

Stoltenberg, yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."

Terörle mücadelenin NATO için de güvenlik tehdidi olduğunu ifade eden Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinde Türkiye'nin endişelerinin ele alınmasının meşru olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız. Önce görüşelim, daha sonra bilgi veririz." dedi.

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