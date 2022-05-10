NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19'a yakalandığı, hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.
Brüksel
NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun verdiği bilgiye göre, Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Stoltenberg'in aşılarını yaptırdığı, takviye aşısını olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi.
Jens Stoltenberg'in 14-15 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanıyordu.
Hastalığın ne zaman başladığına, karantina kuralları gereğince Stoltenberg'in Berlin'e gidip gidemeyeceğine yönelik bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.