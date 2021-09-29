NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile IEA Başkanı Birol görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.
Brüksel
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmede, iklim değişikliği ve güvenlik konularının yanı sıra enerji güvenliği, temiz enerji dönüşümü ve NATO ile IEA arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Açıklamada, NATO'nun iklim değişikliğini ittifakın çalışmalarına dahil ettiği, IEA'nın da karbon salımını sıfırlayacak enerji politikalarının oluşturulmasında liderlik yaptığı hatırlatıldı.
Stoltenberg'in iki kurum arasındaki artan iş birliğini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, küresel anlamda temiz enerjiye geçişin yakın ilişkileri daha da önemli hale getirdiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.