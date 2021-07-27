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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştüğünü, ülkeyi desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Selen Temizer   | 27.07.2021
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gani ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Afganistan'daki güvenlik durumunun son derece zorlu olmaya devam ettiğini ve müzakere yoluyla bir çözüm gerektirdiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO, sivil varlığı fonlamak ve yurt dışı eğitim de dahil olmak üzere Afganistan'ı desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

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