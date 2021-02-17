Euro
8.38
Dolar
6.96
BIST 100
1,540.59
Altın
1,771.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.02.2021
NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı

Gara'da PKK tarafından şehit edilen polis Vedat Kaya'nın babası: Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim

Gara'da PKK tarafından şehit edilen polis Vedat Kaya'nın babası: Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim
Türkiye, 69 yıldır NATO'nun en kıymetli ve eşsiz müttefiklerinden

Türkiye, 69 yıldır NATO'nun en kıymetli ve eşsiz müttefiklerinden
BBP Genel Başkanı Destici, Gara şehitleri üzerinden TSK'nın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını eleştirdi

BBP Genel Başkanı Destici, Gara şehitleri üzerinden TSK'nın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını eleştirdi