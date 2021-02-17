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Dünya

AİHM, Rusya'dan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'dan hapis cezasına çarptırılan muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Yusuf Özcan   | 17.02.2021
AİHM, Rusya'dan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi

Paris

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan hapis cezasına çarptırılan muhalif Aleksey Navalnıy'ın 20 Ocak'ta serbest bırakılması için mahkemeye talepte bulunduğu, mahkemenin 21 Ocak'ta Rusya'dan Navalnıy'ı özellikle tutukluluk sürecinde korumak için aldığı önlemler ve Navalnıy'ın tutukluluk şartları ve hayatının risk altında olup olmadığıyla ilgili bilgi vermesini istediği belirtildi.

Rusya'nın 26 Ocak'ta Navalnıy'ın uygun şekilde denetlenen ve kameralarla gözetlenen bir yerde tutulduğunu, telefon görüşmesi yaptığını ve avukatlarıyla görüştüğünü aktardığı ifade edilen açıklamada, Navalnıy'ın ise 3 Şubat'ta mahkemeye Rusya'nın aldığı önlemlerin hayatı ve sağlığı için yeterli güvence sağlamadığını belirttiğinin altı çizildi.

Açıklamada, mahkemenin Rusya'dan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istediğine işaret edildi.

Mahkemenin 16 Şubat'ta AİHM İçtüzüğünün 39'uncu maddesi uyarınca Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar verdiği vurgulanan açıklamada, AİHM'nin Navalnıy'ın hayatının riskinin kapsamı ve niteliğini dikkate aldığı kaydedildi.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'nın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

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