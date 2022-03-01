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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

NATO Askeri Komitesi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.03.2022
NATO Askeri Komitesi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamada, olağanüstü nitelikli NATO Askeri Komitesi Toplantısı'nın Amiral Rob Bauer başkanlığında yapıldığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de toplantıya katıldığı bildirildi.

NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanlarının sivillerin de dahil olduğu çok sayıda can kaybına neden olan Rusya'nın saldırısını kınadığı belirtildi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, toplantıyla ilgili açıklamasında, birçok NATO ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek ve insani yardım sunduğunu, bu konuda koordinasyonun önem taşıdığını bildirdi.

Genelkurmay başkanlarının NATO'nun caydırıcılık ve savunma durumu ile tüm bölgelerdeki teyakkuz faaliyetlerini değerlendirdiği kaydedildi.

NATO, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında tarihinde ilk kez toplu savunma kapsamında NATO Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirme ve kuvvetin unsurlarını Doğu Avrupa'da görevlendirme kararı almıştı.

NATO Askeri Komite Toplantısı'na Türkiye adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in katıldığı bildirilmişti.

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