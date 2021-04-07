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Dünya

NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach Ukrayna'ya geldi

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

Talha Yavuz   | 07.04.2021
NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach Ukrayna'ya geldi

Kiev

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

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