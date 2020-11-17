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Dünya

NATO ABD'nin Afganistan'dan asker çekme kararını 'erken' buluyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını azaltma kararı hakkında, "Erken veya koordinesiz ayrılmanın bedeli çok yüksek olabilir." açıklamasını yaptı.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.11.2020
NATO ABD'nin Afganistan'dan asker çekme kararını 'erken' buluyor

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını azaltma kararı hakkında yaptığı açıklamada, NATO'nun Afganistan'daki misyonu hakkında ABD ile yakın temas içinde olduğunu bildirdi. 

"Şimdi zor bir kararla karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıldır Afganistan'dayız ve hiçbir NATO üyesi gerekenden daha uzun kalmak istemiyor. Ama aynı zamanda erken veya koordinesiz ayrılmanın bedeli çok yüksek olabilir. Afganistan bir kez daha uluslararası teröristlerin saldırılarını planlayacağı ve organize edeceği bir platform olma riski taşıyor. DEAŞ da Suriye ve Irak'ta kaybettiği terör devletini Afganistan'da tekrar kurabilir."

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki barış sürecini desteklemek için bu ülkede mevcudiyetini önemli ölçüde azalttığını belirterek "Şu anda Afganistan'da 12 binden az NATO askeri bulunuyor. Bunların yarısından çoğu Amerikan askeri değil. ABD asker çekse de NATO, Afgan güvenlik güçlerini eğitme, danışmanlık ve yardım misyonuna devam edecektir." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatının, ABD Savunma Bakanlığına ulaştığı ve konuyla ilgili planlamanın yapıldığı bildirilmişti. Talimatın her iki ülkede asker sayılarının 2 bin 500'e düşürülmesi ve çekilmenin 15 Ocak'a kadar yapılmasını içerdiği belirtilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 4 bin 500, Irak'ta ise 3 bin askeri bulunuyor.


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