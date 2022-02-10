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Dünya

Nahda Hareketi, Gannuşi ve oğlu hakkındaki iddialara açıklık getirilmesini istedi

Yosra Ouanes, Hamdi Yıldız   | 10.02.2022
Nahda Hareketi, Gannuşi ve oğlu hakkındaki iddialara açıklık getirilmesini istedi

Tunus

Nahda Hareketi, 2013 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Şukri Beliyd ile Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibinin, Raşid el-Gannuşi ve oğlu hakkında ellerinde Askeri İstihbarat Kurumunun verileri olduğuna ilişkin iddialarına dair açıklık getirilmesini istedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi İcra Ofisi Üyesi Sami el-Tariki, savunma heyeti üyesi Rıda er-Reddavi'nin ellerindeki bilgilerin Cumhurbaşkanı dışında başkalarına da sunulmuş olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Bu türden hazırlanan raporların ancak Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu hatırlatan Tariki, "Bu bilgiler bu savunma heyetine nasıl ulaştı" şeklinde soru sordu.

Tariki, söz konusu verilerin Nahda Hareketi'ne suçlamada bulunabilecek kadar yeterli dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

Nahda Hareketi'nin siyasi suikastlara ilişkin gerçeklerin açığa çıkarılması için mücadelesine devam edeceğini ifade eden Tariki, bugün Tunus'un yaşadığı çekişmenin gerçek demokratlar ile demokrasi düşmanları arasında yaşandığını vurguladı.

Suikast sonucu 2013'te hayatını kaybeden Şukri Beliyd ile Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibinin, Raşid el-Gannuşi ve oğlu hakkında ellerinde Askeri İstihbarat Kurumunun verileri olduğuna ilişkin iddialarına dair açıklık getirilmesini isteyen Tariki, "Nahda Hareketinde, Raşid el-Gannuşi'nin hayatına ilişkin ciddi korkular var" dedi.

Öte yandan Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri, dünkü basın toplantısında Gannuşi'nin Bileyd ve Brahimi suikastları ile suçlanmasının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Said olduğunu öne sürmüştü.


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