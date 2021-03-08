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Dünya

Myanmar'da güvenlik güçlerinin ateş açtığı 3 protestocu öldü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 3 protestocu hayatını kaybetti, 5 protestocu yaralandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.03.2021
Myanmar'da güvenlik güçlerinin ateş açtığı 3 protestocu öldü

Kuala Lumpur

Myanmar medyasının protesto gruplarından edindiği bilgiye göre bugün Kachin eyaletine bağlı Myitkyina şehrinde gerçekleşen gösteride güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle ateş ettiği 3 kişi ağır yaralandı.

Protesto grupları, yaralılardan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer protestocunun ise tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bir diğer can kaybı da Pyapon şehrinde meydana geldi. Şehirde bugün düzenlenen darbe karşıtı yürüyüşü durdurmak isteyen askerlerin kalabalığa ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mandalay'da ise protestolara müdahale eden güvenlik güçleri, bir askeri aracı göstericilerin üzerine sürdü.

Olayda en az 8 kişi yaralanırken 2 yaralının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Ülkenin birçok şehrinde bankalar kapandı

Öte yandan ülkenin birçok kentinde darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemleri devam etti.

Yangon'da bugünkü protestolarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın protestocular ön sıralarda yer aldı.

Askeri hükümete karşı adalet, eşitlik ve insan hakları sloganları atan kadın protestocular, "htamein" isimli geleneksel Myanmar eteklerini bayrak olarak kullandı.

Sivil itaatsizlik eylemleri de askeri yönetimin baskısına rağmen devam ederken, ülkenin birçok şehrinde bankalar kapalı tutuldu.

Askeri hükümetin, iş bırakma ve kepenk kapatma gibi sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunan bankalara ceza vereceğine yönelik açıklamasının ardından çok sayıda devlet ve özel banka şubesi kapalı tutuldu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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