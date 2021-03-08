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Dünya, Libya

Libya'da taraflar yeni hükümet için güvenoyu oturumu öncesinde Sirte'de toplanıyor

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sunduğu hükümet listesinin Temsilciler Meclisi'ndeki güvenoyu oturumu için Sirte kentine gitti.

Enes Canlı   | 08.03.2021
Libya'da taraflar yeni hükümet için güvenoyu oturumu öncesinde Sirte'de toplanıyor

İstanbul

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dibeybe'nin Sirte'de bugün gerçekleşecek Tobruk Temsilciler Meclisi güvenoyu oturumu için buraya gittiğini söyledi.

Aynı şekilde Tobruk Temsilciler Meclisi'nin üyesi Muhammed er-Raiz, Tobruk ve Trablus'tan 125 kadar vekilin bugünkü oturum için Sirte kentinde bulunmasının planlandığını belirterek, "meclisin hükümete güçlü bir güven oyu vereceği" görüşünü paylaştı.

Tobruk Temsilciler Meclisi, 2014 yılındaki seçimlerin ardından göreve başladı ve toplamda 200 üyesi bulunuyor. Ancak, bu dönemde Derne kentinde seçimler yapılamadığı için 12 sandalye boş kaldı ve aradan geçen 6 yılda da 10 milletvekili hayatını kaybetti.

Mecliste kritik güvenoyu oylaması

Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisi, Şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamını tek seferde güvenoyundan geçirecek.

BM öncülüğünde gerçekleşen LSDF isimli sürecin ardından göreve gelen Dibeybe, BM'nin öngördüğü yol haritasına uygun şekilde hazırladığı 27 bakandan oluşan hükümet listesinin, Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini söylemişti.

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasında ülkenin yıllardır yaşadığı çatışmayı, birçok grubun ötekileştirildiği ve yeterince temsil edilmediği algısını dikkate aldıklarını belirtmişti.

Hükümet güvenoyu alamazsa konu forumda görüşülecek

Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi'nin Dibeybe hükümetine güvenoyu oturumunu erteleyebileceği yönünde haberler basına yansımıştı.

Bunun üzerine gerek BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) gerekse ABD Büyükelçiliği, ülkedeki hayati sorunlara çözüm üretmesi için Temsilciler Meclisi'ne hükümetin güvenoyu oturumunu bir an önce gerçekleştirmesi çağrısı yapmıştı.

LSDF'nin kabul ettiği yol haritasına göre, ülkede 24 Aralık'ta seçimlerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Tobruk Temsilciler Meclisi'nin hükümete güvenoyu vermemesi halinde sürecin tıkanmaması için hükümetin Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yeniden görüşülmesi yol haritasında kararlaştırılmıştı.

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