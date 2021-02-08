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Dünya

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar üçüncü gününde de sürüyor

Myanmar'daki askeri darbe ile seçilmiş hükümet yetkililerinin gözaltında tutulmasına yönelik protestolar, üçüncü gününde de ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.02.2021
Myanmar'da darbe karşıtı protestolar üçüncü gününde de sürüyor

Kuala Lumpur

Myanmar Now haber sitesinin paylaştığı sosyal medya videolarında başkent Nepido, ülkenin en kalabalık şehri Yangon ve Pathein kentinde binlerce darbe karşıtı slogan atarken görülüyor.

Budist rahipler, işçiler ve öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğu protestocular, gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğini (NLD) temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak darbeye tepki gösterdi.

Yangon'daki protestocular, "Liderlerimizi serbest bırakın", "Myanmar için adalet" ve "Darbeye hayır" sloganları attı.

Protestoları organize edenlerin, sosyal medya siteleri ve internete telefon erişiminin yasaklanmasına rağmen Facebook ve Twitter üzerinden çağrı yapması dikkati çekti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

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