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Dünya

Myanmar’da dünkü protestolarda en az 12 kişi öldü

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasına ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dün en az 12 kişi öldü.

Şeyma Uzundere   | 16.03.2021
Myanmar’da dünkü protestolarda en az 12 kişi öldü

Ankara

Myanmar Now haber sitesine göre, cunta yönetimi, aralarında Hlaingthaya ilçesinin de bulunduğu Yangon’a bağlı 6 ilçede sıkıyönetim ilan etti.

Dünkü gösterilerde güvenlik güçleri tarafından ateş açılan en az 12 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar’da askeri darbe karşıtı gösterilerde 1 Şubat’tan bu yana 138’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde ise ölü sayısının 160’ın üstünde olduğu kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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