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Dünya

Müslüman olan İtalyan yardım gönüllüsüne ölüm tehdidi

Türk istihbaratının Afrika’da kurtardığı Müslüman olan İtalyan vatandaşı Silvia Romano’ya sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit geldi.

Barış Seçkin   | 12.05.2020
Müslüman olan İtalyan yardım gönüllüsüne ölüm tehdidi

Roma

Türk istihbaratının Afrika’da kurtardığı Müslüman olan İtalyan vatandaşı Silvia Romano sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit mesajı aldı. 

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 18 aylık esaret döneminin ardından kurtarılarak ülkesine getirilen Romano'ya yönelik sosyal medya platformlarından tehdit ve hakaret içeren yorumlar yapıldığı belirtildi. 

Haberlerde, söz konusu nefret yorumları ve tehditlerin, genç kızın İslamiyet'i seçmesiyle alakalı olduğu, yorum yapanlardan birinin kuzeydeki Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu ve Basso’nun Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm tehditlerine kadar varan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı aktarılan haberlerde, Romano'ya yakın koruma tahsis etme konusunun da değerlendirildiği bilgisi verildi.

Haberlerde, Milano Emniyetinin de Romano'nun evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından 9 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.

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