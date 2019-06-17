Mursi'nin aile kabristanına defnedilmesi talebi reddedildi
Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.
İstanbul
Mahkeme salonun vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.
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