Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.87
BIST 100
92,249.80
Altın
1,340.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mursi'nin aile kabristanına defnedilmesi talebi reddedildi

Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Hacer Başer   | 17.06.2019
Mursi'nin aile kabristanına defnedilmesi talebi reddedildi

İstanbul

Mahkeme salonun vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

Muhammed Mursi AB'nin 'turnusol kağıdı' da oldu

Muhammed Mursi AB'nin 'turnusol kağıdı' da oldu

Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

ABD yönetimi Mursi'nin vefatına sessiz

ABD, Mısır'daki darbeye 'demokrasi inşası' demişti

ABD, Mısır'daki darbeye 'demokrasi inşası' demişti
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Fotoğraflarla Muhammed Mursi

Fotoğraflarla Muhammed Mursi