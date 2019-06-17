Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.87
BIST 100
92,249.80
Altın
1,340.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD yönetimi Mursi'nin vefatına sessiz

ABD yönetimi, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine sessiz kaldı.

Safvan Allahverdi   | 17.06.2019
ABD yönetimi Mursi'nin vefatına sessiz

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mursi'nin mahkemede vefatına ilişkin yorumu sorulan Ortagus, haberleri duyduğunu söylemekle yetindi.

Dışişleri Bakanlığı ise AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna yazılı açıklama göndererek yanıt verdi. Açıklamada, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat ettiğine dair geçen raporların farkındayız ve durumu izliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

Muhammed Mursi AB'nin 'turnusol kağıdı' da oldu

Muhammed Mursi AB'nin 'turnusol kağıdı' da oldu

Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

Mursi'nin aile kabristanına defnedilmesi talebi reddedildi

ABD, Mısır'daki darbeye 'demokrasi inşası' demişti

ABD, Mısır'daki darbeye 'demokrasi inşası' demişti
Fotoğraflarla Muhammed Mursi

Fotoğraflarla Muhammed Mursi
Mursi'nin vefatının ardından Mısır'da alarm durumu ilan edildi

Mursi'nin vefatının ardından Mısır'da alarm durumu ilan edildi