Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
7.00
Dolar
6.23
BIST 100
88,685.88
Altın
1,285.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı beraat etti

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı Habib el-Adli beraat etti.

Aydoğan Kalabalık   | 09.05.2019
Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı beraat etti

Kahire

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı olan Habib el-Adli yargılandığı “yolsuzluk” davasından beraat etti.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi İçişleri Bakanlığı’na ait malları zimmete geçireme suçlamasıyla “yolsuzlukla” yargılanan Habib el-Adli ve diğer 8 sanığın beraatına karar verdi.

Mahkemenin aynı davada tutuklu yargılanan bir sanık hakkında ise 3 yıl hapis cezası verdiği aktarıldı.

Mısır yasalarına göre kararın nihai olmadığı, 60 gün içerisinde karara itiraz edilebileceği belirtildi.

Kahire Ceza Mahkemesi Nisan 2017’de 12 kişinin yargılandığı davada Habib el-Adli ve diğer iki sanık hakkında 7 yıl hapis cezası vermiş ve ayrıca 196 milyon cüneyhin (yaklaşık 66 milyon lira) geri iade edilmesini kararlaştırmıştı.

Hayatını kaybeden iki sanık hakkındaki davayı düşüren mahkeme heyeti diğer sanıklar hakkında ise 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Eski İçişleri Bakanı Habib el Adli ve diğer bakanlık yetkilileri hakkındaki "yolsuzluk" davası Ağustos 2015'te açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi

Benzer haberler

Müslümanlara Mısır'ın kapılarını açan fetih 'Babil Kalesi'

Müslümanlara Mısır'ın kapılarını açan fetih 'Babil Kalesi'

Mursi'nin Mısır zindanlarındaki 7. ramazanı

Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması

Sudan'da Sisi karşıtı eylemler sürüyor

Sudan'da Sisi karşıtı eylemler sürüyor