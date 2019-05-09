Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı beraat etti
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı Habib el-Adli beraat etti.
Kahire
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı olan Habib el-Adli yargılandığı “yolsuzluk” davasından beraat etti.
Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi İçişleri Bakanlığı’na ait malları zimmete geçireme suçlamasıyla “yolsuzlukla” yargılanan Habib el-Adli ve diğer 8 sanığın beraatına karar verdi.
Mahkemenin aynı davada tutuklu yargılanan bir sanık hakkında ise 3 yıl hapis cezası verdiği aktarıldı.
Mısır yasalarına göre kararın nihai olmadığı, 60 gün içerisinde karara itiraz edilebileceği belirtildi.
Kahire Ceza Mahkemesi Nisan 2017’de 12 kişinin yargılandığı davada Habib el-Adli ve diğer iki sanık hakkında 7 yıl hapis cezası vermiş ve ayrıca 196 milyon cüneyhin (yaklaşık 66 milyon lira) geri iade edilmesini kararlaştırmıştı.
Hayatını kaybeden iki sanık hakkındaki davayı düşüren mahkeme heyeti diğer sanıklar hakkında ise 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.
Eski İçişleri Bakanı Habib el Adli ve diğer bakanlık yetkilileri hakkındaki "yolsuzluk" davası Ağustos 2015'te açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.