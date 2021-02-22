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Dünya

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Cankut Taşdan   | 22.02.2021
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı."

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