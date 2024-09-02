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Irak'ın kuzeyinde sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi

Mehmet Tosun  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Irak'ın kuzeyinde sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'ta terörist hedeflere yönelik hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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