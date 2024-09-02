Irak'ın kuzeyinde sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'ta terörist hedeflere yönelik hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.