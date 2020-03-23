MSB: M4 kara yolunda ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığından, Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/kNJYrBxavg#MSB #TSK pic.twitter.com/qlkXvcjFAe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.