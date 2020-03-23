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Dünya

MSB: M4 kara yolunda ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından, Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 23.03.2020
MSB: M4 kara yolunda ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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