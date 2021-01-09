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Endonezya İletişim Başkanlığı Sözcüsü, irtibatın kesildiği yolcu uçağıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

MSB: Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa, yiyecek ve içecek ikram edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca hazırlanan yiyecek ve içeceklerin, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde barınan 247 çocuğa ikram edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 09.01.2021
MSB: Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa, yiyecek ve içecek ikram edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa Türk Kızılay aracılığıyla ikram edildi." ifadelerine yer verildi.

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