MSB: Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa, yiyecek ve içecek ikram edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca hazırlanan yiyecek ve içeceklerin, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde barınan 247 çocuğa ikram edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, Kabil'deki Alaattin Yetimhanesinde yaşayan 247 çocuğa Türk Kızılay aracılığıyla ikram edildi." ifadelerine yer verildi.
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Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, Kabil’deki Alaattin Yetimhanesi’nde yaşayan 247 çocuğa @Kizilay aracılığıyla ikram edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/TNcNQOfImv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2021