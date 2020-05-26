Mozambik'te Kovid-19'dan ilk can kaybı
Mozambik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
Hartum
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Güney Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
Mozambik Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nampula kentinde 13 yaşında bir çocuğun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.
Şu ana kadar 8 binin üzerinde test yapıldığı aktarılan açıklamada, son 24 saat içerisindeki vakaların yarıdan fazlasını 14 yaş altı çocukların oluşturduğu, bunun endişe verici olduğu kaydedildi.
Bakanlık, ülkede bugüne kadar 209 vaka kaydedildiğini ve 71 kişinin iyileştiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.