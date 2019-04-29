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Dünya

Mozambik'te Kenneth Kasırgası'nda ölü sayısı 38'e yükseldi

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te Kenneth Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.

Adam Abu Bashal   | 29.04.2019
Mozambik'te Kenneth Kasırgası'nda ölü sayısı 38'e yükseldi

Abuja

Mozambik Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Pemba bölgesinde geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve Idai Kasırgası sonrası meydana gelen Kenneth Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 5'ten 38'e yükseldi. Afette 39 kişi yaralandı, 35 bine yakın ev yıkıldı ya da hasar gördü.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Deborah Nguyen, yaptığı açıklamada, BM'nin selzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dün 13 milyon dolar yardım yaptığı belirtildi.

Nguyen, "Çok endişeliyiz çünkü tahminlere göre önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağış bekleniyor." dedi.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik'te 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı.

Ülkede kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

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