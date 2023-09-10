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Dünya

Mossad Başkanı, "Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlayabileceği" endişesini açıkladı

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea, dünya çapında İsraillilere ve Yahudilere yönelik İran'ın arkasında yer aldığı 27 saldırıyı engellediklerini ileri sürdü.

Enes Canlı  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Mossad Başkanı, "Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlayabileceği" endişesini açıkladı

Kudüs

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea, Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlamasından ve "bunun varlıklarının sonunu getirmesinden endişe duyduklarını" söyledi.

Barnea, ülkesinde düzenlenen bir terörle mücadele konferansında yaptığı konuşmasında, "İran'ın Rusya'ya, Ukrayna saldırısında kullanması için kısa ve uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları (İHA) satmaya çalıştığını ancak bunu engellediklerini" belirtti.

Tahran'ın gelecekte başka silahlar satma niyetinde olduğunu bunu da engelleyeceklerini dile getiren Barnea, "Korkumuz şu ki; Ruslar da bunun karşısında İranlılara gelişmiş silahlar verecek. Bu da barışımızı hatta buradaki varlığımızı tehlikeye atabilir." diye konuştu.

Mossad Başkanı, teşkilatının uluslararası ortaklarıyla İran'ın arkasında yer aldığı İsraillileri ve Yahudileri hedef alan 27 saldırıyı önlediklerini savundu.

İran'a "bedel ödetmenin zamanı geldiğini" dile getiren Barnea, İran'a bu bedelin "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar, İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da ödetilebileceği" tehdidinde bulundu.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında kullanması için "kamikaze" diye isimlendirilen silahlı İHA'lar sattığı yönünde geçmişte çok sayıda haber çıkmıştı. İsrail güvenlik makamları, İran-Rusya askeri işbirliğinin artmasını tehdit olarak nitelemişti.

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