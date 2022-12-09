Dolar
18.64
Euro
19.72
Altın
1,795.90
ETH/USDT
1,279.30
BTC/USDT
17,206.00
BIST 100
4,855.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Emre Gürkan Abay   | 09.12.2022
Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
AFAD sözlü sınavla 43 uzman yardımcısı alacak
FETÖ firarisi İpek, Türkiye aleyhine uluslararası mahkemede açtığı tazminat davasını kaybetti
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Rusya'da tutuklu ABD'li Whelan, Biden yönetiminden dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi

Rusya: ABD, Ukrayna'daki çatışmaları 2025'in sonuna kadar körüklemeyi planlıyor

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu söyledi

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu söyledi
Fransa'nın, AB ambargolarına rağmen Rusya ile uranyum ticareti yaptığı ortaya çıktı

Fransa'nın, AB ambargolarına rağmen Rusya ile uranyum ticareti yaptığı ortaya çıktı
Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Griner serbest kaldı

Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Griner serbest kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet