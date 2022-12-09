Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.