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Dünya

Moritanya'da Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı

Moritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, zaferini ilan etti.

Muhammed el-Baki,Safiye Karabacak   | 23.06.2019
Moritanya'da Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı

Navakşot

Moritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını, sayılmayan oyların sonucu etkilemeyeceğini açıkladı.

Başkent Navakşot'ta kendisini destekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada Gazvani, "Sizleri ve tüm Moritanya halkını tebrik ediyorum. Sandıkların sadece yüzde 20'si açılmadı. Bu da sonucu etkilemeyecektir." dedi.

Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Moritanya'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, 3 bin 861 seçim merkezinden 3 bin 151'inde oylar sayıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 81,61'inin sayıldığı seçimde Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdullah'ın desteğini alan Gazvani yüzde 50,72 ile açık ara önde gidiyor.

İslami kanadın desteğini alan muhalefetin adayı eski Başbakan Sidi Muhammed Vild Bubekir yüzde 18,45 ile ikinci sırada, aktivist Beyram Vild ed-Dah Abid ise yüzde 18,24 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Oy kullanma işlemi dün akşam yerel saatle 19.00'da sona erdi. Ülkede seçime katılım oranının yüzde 53 olduğu belirtildi.



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