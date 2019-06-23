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Dünya

ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zehra Ulucak   | 23.06.2019
ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ABD'nin California eyaletinde merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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