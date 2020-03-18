Moldova'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Moldova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
Kişinev
Moldova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
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Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığını bildirdi.
Dumbravyanu, kadının daha önce İtalya'ya seyahat ettiği bilgisini paylaşarak, ikamet ettiği köyün de karantinaya alındığını belirtti.
Böylece, 61 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.
Dün, Moldova’da virüs tespit edilen kişi sayısı 30 olarak açıklanmış, Moldova Parlamentosu, ülkede 15 Mayıs’a kadar olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.