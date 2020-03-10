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Dünya, Koronavirüs

Moğolistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Moğolistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

Aliia Raimbekova   | 10.03.2020
Moğolistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Astana

Moğolistan'da yerel basına göre, ülkeye geçen hafta giriş yapan bir Fransız vatandaşında  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bu kişiyle temas kuran 120 kişi karantina, 500'den fazla kişi de gözetim altına alındı.

Devlet Olağanüstü Durumlar Komisyonu, ülkeye tüm giriş ve çıkışların yarından başlayarak 28 Mart'a kadar durdurulması kararı aldı.

Ülkede tüm toplu faaliyetlerin yasaklandığı, tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

Şehiriçi ve şehirler arası ulaşıma kısıtlama getirildiği ve toplu mekanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

Moğolistan'ın Kovid-19 vakasının ilk tespit edildiği Çin ile 5 bin kilometreye yakın sınırı bulunuyor.

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