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Dünya, Koronavirüs

Modi'den Hindistan'ın salgında kritik bir noktada olduğu uyarısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin kontrol altına alınmasına karşın ülkenin salgın konusunda hala kritik bir noktada olduğu uyarısında bulundu.

Nuri Aydın   | 30.06.2020
Modi'den Hindistan'ın salgında kritik bir noktada olduğu uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Modi, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının hızla artarak 560 bini, ölü sayısının 16 bini aşmasının ardından salgınla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin kısmen kontrol altına alındığına dikkati çeken Modi, ülkenin salgın açısından hala kritik bir aşamada bulunduğunu belirtti.

Mod, halkın salgına karşı umursamaz hale geldiği yorumunu yaparak, sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve maske takılmadığı eleştirisinde bulundu.

Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere tedbirlere uymayaları konusunda çağrıda bulunulması gerektiğine işaret eden Modi, yerel yönetimleri kuralların uyulmasını sağlamaya çağırdı.

Salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan Hindistan'da vakalar Haziran başında 10 haftalık bir sokağa çıkma yasağının sona ermesinden bu yana artışa geçmişti.

Ülkede, bazı kısıtlamalar devam etmekle birlikte, birçok sanayi ve işletme yeniden açılırken, halkın tedbirlere uymak şartıyla sokağa çıkmasına izin verilmişti.

Ülkede 568 bin 473 kişide salgına rastlanırken, salgına bağlı 16 bin 919 ölüm gerçekleşti.

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