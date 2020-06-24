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Dünya

Mısırlı siber örgütler Etiyopya'ya savaş açtı

Etiyopya, Hedasi Barajı yüzünden gerilim yaşadığı Mısır'daki farklı siber örgütlerin saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

Tufan Aktaş   | 24.06.2020
Mısırlı siber örgütler Etiyopya'ya savaş açtı

Istanbul

Etiyopya Bilgi Ağları Güvenlik Ajansı (INSA) tarafından yapılan açıklamada, Mısır merkezli siber grupların geçen hafta boyunca hem özel hem de kamu kurumlarının internet sitelerini hedef aldığı belirtildi. 

Açıklamada, Cyber Hopes Group, Anubis.Hacker ve Security Bypass adını taşıyan siber örgütlerin bu saldırıların sorumluluğunu üstlendiği ve amaçlarının gelecek ay doldurulacak Hedasi Barajı yüzünden Etiyopya'yı zor durumda bırakmak olduğunu itiraf ettiği vurgulandı.

Saldırı defedilmeseydi ülkeye maliyetinin ağır olacağı kaydedilen açıklamada, 13'ü kamu, 4'ü de özel kurumlara ait sitelere saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Gerilim tırmanıyor

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden geçen hafta da sonuç alınamamıştı.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

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