Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak
Rusya ziyaretindeki heyette kendisine eşlik eden 2 kişide koronavirüs çıkması nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, üç gün karantina altına alınacak
Bişkek
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Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov'un ve heyet üyelerinin, 75. Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya gitmeden önce Kovid-19 testi yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı hatırlatıldı.
Salgın nedeniyle uygulanan algoritmaya göre, Moskova'da tekrar Kovid-19 testi yaptıran heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ile bir korumanın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Heyetinde Kovid-19 tespit edildiği için Moskova'daki 75. Zafer Bayramı kutlamalarına katılmama kararı alan Ceenbekov'un, Kırgızistan'a döneceği ve yeni test sonucu çıkana kadar muhtemelen üç gün boyunca karantinaya alınacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.