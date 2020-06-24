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Dünya, Koronavirüs

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak

Rusya ziyaretindeki heyette kendisine eşlik eden 2 kişide koronavirüs çıkması nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, üç gün karantina altına alınacak

Nazir Aliyev Tayfur   | 24.06.2020
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak

Bişkek


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov'un ve heyet üyelerinin, 75. Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya gitmeden önce Kovid-19 testi yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı hatırlatıldı.

Salgın nedeniyle uygulanan algoritmaya göre, Moskova'da tekrar Kovid-19 testi yaptıran heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ile bir korumanın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Heyetinde Kovid-19 tespit edildiği için Moskova'daki 75. Zafer Bayramı kutlamalarına katılmama kararı alan Ceenbekov'un, Kırgızistan'a döneceği ve yeni test sonucu çıkana kadar muhtemelen üç gün boyunca karantinaya alınacağı kaydedildi. 

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