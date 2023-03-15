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Dünya

Mısır'ın sembol mekanları ramazan için "süslendi"

Mısır'ın başta Kahire olmak üzere sembol mekanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayına sayılı günler kala yine fenerler, çeşitli süslemeler ve ışıklandırmalarla ışıl ışıl.

Ferdi Bayat  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Mısır'ın sembol mekanları ramazan için "süslendi"

Kahire

Başkent Kahire'deki Muiz Caddesi'nin yanı sıra El-Ezher Camisi, Han el-Halil Çarşısı, Seyyide Zeyneb bölgesi ve İmam-ı Şafi Camisi şimdiden ramazan coşkusunun en çok hissedildiği yerler arasında.

Fatımiler döneminde 953-975 yıllarında inşa edilen, Osmanlı ve Memlük döneminde inşa edilmiş birçok tarihi yapıyı barındıran Muiz Caddesi, rengarenk ışıklar, ramazan ayına özel fenerler (fanus) ve süslemelerle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Kahire'nin sembol mekanlarından ve ramazan ayı etkinliklerinin en önemli adreslerinden biri olan caddede, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

El-Ezher Üniversitesi, Hüseyin Camisi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'da ikamet ettiği dönem vaktinin önemli bir kısmın geçirdiği Fişavi Kahvehanesi'nin de bulunduğu tarihi Han el-Halili Çarşısı'nın bitiminde yer alan Muiz Caddesi, 1979'dan bu yana UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yar alıyor.

"Muiz Caddesi, ramazan ayı boyunca ayrı bir öneme sahip oluyor"

Mısırlı Rana Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muiz Caddesi, Mısır'da yer alan nadide tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Ben de ara ara gelirim buraya. Aynı zamanda Muiz Caddesi ramazan ayı boyunca ayrı bir öneme sahip oluyor." dedi.

Söz konusu caddede ramazan ayına özel etkinliklerin organize edildiğini aktaran Mahmud, "Burada bulunan tarihi camilerde ramazan boyunca teravih namazları kılınıyor, ibadetler ediliyor. Ayrıca, rengarenk ışıklarla süslenen caddede tennure gösterileri de yapılıyor. Ramazan ayının özellikle burada ayrı bir havası oluyor." diye konuştu.

Asırlar öncesine dayanan "ramazan feneri" geleneği

Ülkede ramazan süslemelerinin vazgeçilmezi ise yine ramazan fenerleri.

Mısır'da halk yüzlerce yıl öncesine dayanan "ramazan feneri" geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

Sadece Kahire'de değil ülke genelinde sokakları, dükkanların vitrinlerini ve evlerin balkonlarını süsleyen ramazan fenerlerinin geçmişi, ülkede uzun yıllar hüküm süren Fatımiler dönemine 969 yılına kadar dayanıyor.

Tüm yaş grubundan Mısırlıların ilgisini çeken ramazan fenerlerinin, metal, ahşap, plastik veya kumaştan üretilen modelleri bulunuyor.

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