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Dünya, Asrın felaketi

Bakü'de Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için kermes düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Bakü'de Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Kardeş Kömeği (Yardımı) Platformu'nun Gençliğe Yardım Fonunda düzenlediği kermeste, Azerbaycanlı ve Bakü'de yaşayan Türk kadınların hazırladığı el işleri, yiyecek ve içecekler, geliri Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere satışa çıkartıldı.

"Kardeşin acısına kardeş ol" adlı kermesin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bağcı, Türkiye'nin deprem nedeniyle büyük acılar yaşadığını fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları saracak güçte olduğunu söyledi.

Bağcı, Azerbaycan ve Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de birlikte olduğunu belirterek "Azerbaycan'ın sergilediği dayanışma ve desteğin tarifi imkansızdır. Azerbaycan'ın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm 10 milyonun seferber olduğu, gözyaşı döktüğü ve gücü neye yetiyorsa onu bir an önce Türkiye'ye ulaştırma gayreti çabası içerisinde olduğunu gördüm. Şeki'den Hikmet amcamızın emekli maaşını henüz almadığı için borç alarak AFAD'a yatırması, Gebele'den bir hanımefendinin yardımları bırakırken paltosunu da teslim etmesi unutulacak şeyler değildir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dayanışmanın sadece devletler arası ilişkilerle açıklanamayacağını söyleyen Bağcı, bunun toplumun tamamına yansımış bir kardeşlik bağı olduğunu vurguladı.

Milletvekili Ganire Paşayeva da Türkiye'deki depremlerin 21. yüzyılın en büyük felaketi ve acısı olduğunu, bu depremin acılarını gidermek için kardeşlerinin acısının paylaşılması gerektiğini belirtti.

Paşayeva, "Kardeşlik sadece aynı kanı taşımak değil, aynı duyguyu da paylaşmaktır. Kardeşin üşüdüğünde sen üşümüyorsan, kardeşin açsa sen o açlığı hissetmiyorsan senin kardeşlik duygunda bir sorun var demektir. Kardeş istemez. Kardeş beklediğini hissettirmez. Biz kardeşimizin yanında olmalıyız. Bunun için de teşekkür ve karşılık beklememeliyiz. Bugünlerde o kardeşlik örneğini sergileyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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