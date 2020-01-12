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Dünya

Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 12.01.2020
Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek

İstanbul

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

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