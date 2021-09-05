Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,936.50
BTC/USDT
50,330.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları
logo
Dünya

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar, Gökhan Varan   | 05.09.2021
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

İstanbul/Ankara

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'da bugün Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da kullanımı durdurulan Moderna serisinden aşı vurulan iki kişi öldü
Yabancı madde saptanan Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı Japonya'da toplatılacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca, Kahramanmaraş'ın düşük riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

Mısır'la Gazze arasındaki tünellerde 2 Filistinlinin cesedi bulundu

Uzmanlara göre Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapatması Filistinli gruplara yönelik protesto mesajı olabilir

TMO mısır satışlarına başlayacak

TMO mısır satışlarına başlayacak
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacak
Gazze'ye gelin gelen Manisalı Hüsniye El-Borno 57 yıldır Filistinlilerin acılarını paylaşıyor

Gazze'ye gelin gelen Manisalı Hüsniye El-Borno 57 yıldır Filistinlilerin acılarını paylaşıyor