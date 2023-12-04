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Dünya

Mısır'da Türk firmalarının da katılımıyla "EDEX 2023" fuarı başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Aselsan, Baykar, BMC ve Canik gibi Türk şirketlerinin iştirak ettiği Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (EDEX 2023) kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı.

Ferdi Bayat  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Mısır'da Türk firmalarının da katılımıyla "EDEX 2023" fuarı başladı Fotoğraf: Ferdi Bayat/AA

Kahire

40 ülkeden yaklaşık 400 firmanın katıldığı EDEX 2023'ün açılışı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşması yapan Savunma Bakanı Zeki, uluslararası ve bölgesel güvenliği sarsan savaşların ışığında savunma sanayi fuarının ayrı bir önem kazandığını söyledi.

"Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin her daim ülkenin güvenlik ve istikrarını koruyacağını" ifade eden Zeki, güvenlik ve barıştan yana olan ülkelerle işbirliği içinde ülkesine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf edebilecek güce ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bugün açılışını yaptığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen EDEX 2023 fuarı, 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Fuar, Suudi Arabistan, Brezilya ve Ermenistan gibi ülkelerden de yoğun ilgi görüyor.

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